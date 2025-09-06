El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Netanyahu y lo de Bilbao

En esta vida hay que ser listo hasta para protestar

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

Lo de Palestina es un genocidio. Lo repito: genocidio. Y Netanyahu un criminal. Hace mucho que Israel dejó de ser David para convertirse en Goliat. ... Hasta la venganza tiene sus límites. En ese punto estamos de acuerdo todas las gentes con un mínimo de humanidad. Incluso paisanos del psicópata protestan allí, donde más le duele, ante tamaña masacre. Obviamente muchos judíos se están sumando a la vergüenza de que en su nombre se asesine a todo un pueblo, niños incluidos. Siempre habrá quien lo justifique o intente explicar lo que hace mucho carece de argumentos. Pero la razón se pierde cuando las formas son tan brutales. También tengo claro que el deporte, cuando es espectáculo, carga con suficientes tensiones para que le añadamos más pólvora. Por eso lo mejor, creo, sería no permitir que compita un país en guerra o conflicto armado, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Sea Israel, Rusia o Pernambuco. Lo digo y lo subrayo para dejar clara mi postura. Aunque me temo que a los de siempre ni les importa, ni lo van a tener en cuenta cuando lean las siguientes lineas.

