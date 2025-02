Mejor alumnos inútiles que disgustados

Vivimos en la era de los trampantojos. Nada es lo que parece. Por eso dudé si se trataba de algo real. Me refiero a los ... mensajes que recibe, de padres y madres, Gerard Alarcón. Un profesor de Primaria. Quizá les haya llegado alguno de sus vídeos. En ellos cuenta cómo un padre le recrimina que ponga «mal y una cruz» sobre los fallos de su hijo en el examen, porque eso le baja la autoestima. O que una madre le pregunta si, cuando habla de ir con camiseta verde a una excursión, debe ser de algún tono especial. Más allá de la gracia, decidí investigar. Es solo la punta del iceberg. Tres profesoras, dos profesores, una cuidadora de comedor y otra de autobuses confirman que urge exigir examen y carnet para traer una criatura a este mundo.

Una madre se plantó en el colegio amenazando con llevarles a los tribunales si no adelantaban el recreo a las 10:30 porque su nene no aguanta hasta las 11:00 sin un descanso. Y un padre exigía que su hija recibiera una buena nota en educación física,aunque no hubiera hecho ni uno de los ejercicios, porque a la nena no le gusta sudar. Y hay más. Unos padres consideraban que a los alumnos más aventajados no deberían ponerles muy buena nota, porque eso humillaba al resto. Como lo leen. O ciertos progenitores que, ésto ya es para nota, no comprendían cómo no le avanzaban a su hija las preguntas del examen para que las pudiera preparar. Es como una parodia de José Mota. Pero tristemente es real. Y hay muchas más.

Un catedrático me cuenta que en la universidad, ojo hablamos de un chaval que se afeita y es mayor para muchas cosas, no es raro que en lugar de los alumnos sea el padre o la madre quien vaya a discutir una nota. No son la mayoría, obviamente, pero los suficientes como para detectar que algo estamos haciendo mal. La generación más titulada, con tantos máster como los que caben en una pared, va a ser la más débil de la historia de la humanidad. Tan preparada como frágil. Esa es la sensación. He contado mil veces que no tengo hijos. Y que es muy fácil opinar y juzgar desde la barrera. De hecho conozco a padres y madres que realizan una labor digna de premio Nobel y que un hijo es como un melón. No siempre sale como esperas. Pero hay quien manosea tanto la fruta que al final sale blandengue. Otro ejemplo. Un chico con brillante currículo y posibilidad de entrar a trabajar mañana mismo llama a su padre. Estamos a sábado. Ha salido con los amigos y va para casa en el coche que le han comprado. Problema, no puede aparcar. El barrio está a tope. Así que llama a su padre que está pasando el fin de semana con su madre, a 125 kilómetros de distancia. El progenitor interrumpe la cena con las parejas de amigos para ayudar a su hijo. Ya me dirán ustedes qué puede hacer, salvo decirle que se arme de paciencia y que si tiene que ir media hora más tarde a la cama tampoco se acaba el mundo. Prefiero omitir lo que le dijeron el resto de comensales ante tamaña idiotez.

La vida es jodida. Empezamos llorando tras la primera bocanada y nos vamos sin que nadie nos avise de la hora final, salvo excepciones. Y por el camino tenemos una de cal y otra de arena, a excepción de gente que nació de pie y toda su existencia fue un camino de felicidad absoluta. Conozco a personas así. Muy pocas. Uno o dos casos. Pero existen. El resto vamos tirando. Pero solo quien sabe lo que es sufrir, perder y fracasar entiende y valora lo que es disfrutar, ganar y triunfar. Todo lo contrario a lo que algunas personas están haciendo con las nuevas generaciones. Estoy de angustiados, agobiados, desilusionados, ofendidos y falsos deprimidos, que creen que un mal día exige terapia, hasta el trigémino. Este año cumpliré 40 años cotizados. Y de esa gente dependerá mi jubilación. Cuando llegue. En el trabajo me pusieron a un joven brillante, y con altas capacidades, como sustituto para cuando cayera enfermo o me fuera de vacaciones. En los años que estuvo con nosotros le sustituí más veces yo a él que viceversa. Siempre tenía un problema, una enfermedad emocional o un drama. Y lo mejor es que sus padres, el tipo roza la treintena, le sacaban la cara. Así que va a ser verdad. Por suerte conozco a muchos otros que nada tienen que ver. Pero no puedo dejar de pensar en esa gente que cree que es mejor fomentar hijos inútiles que disgustados. Lo que viene siendo el trampantojo educativo, cultural y social del siglo XXI.