Cuando tu madre era el Wifi

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:01

«Aquí no llama nadie a la hora de la comida. Y punto». Pocas frases eran tan lapidarias como esa. Hablo en pasado, porque ahora ... rara es la familia que no tiene móviles en la mesa o cerca de ella. Es una tentación difícil de evitar. Y en esto da igual la edad. Cierto que las nuevas generaciones lo tienen como algo habitual. Pero, seamos sinceros, cada vez más adultos pecamos de esa manía de echar un vistazo a móvil. Si lo traigo hoy al Piscolabis del fin de semana es porque el 8 de noviembre es el Día Mundial sin Wifi. La efeméride nace de esos ratos tontos que tiene la gente para marcar en el calendario advertencias. En este caso tiene que ver con los peligros del universo de Internet y sus agujeros oscuros. Pero permitan que vaya más allá para hablar de los tiempos en que no existía la Wifi ni la madre que la parió.

