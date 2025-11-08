Cuando tu madre era el Wifi

«Aquí no llama nadie a la hora de la comida. Y punto». Pocas frases eran tan lapidarias como esa. Hablo en pasado, porque ahora ... rara es la familia que no tiene móviles en la mesa o cerca de ella. Es una tentación difícil de evitar. Y en esto da igual la edad. Cierto que las nuevas generaciones lo tienen como algo habitual. Pero, seamos sinceros, cada vez más adultos pecamos de esa manía de echar un vistazo a móvil. Si lo traigo hoy al Piscolabis del fin de semana es porque el 8 de noviembre es el Día Mundial sin Wifi. La efeméride nace de esos ratos tontos que tiene la gente para marcar en el calendario advertencias. En este caso tiene que ver con los peligros del universo de Internet y sus agujeros oscuros. Pero permitan que vaya más allá para hablar de los tiempos en que no existía la Wifi ni la madre que la parió.

El 84% de los jóvenes de 2025, son datos vía encuesta, utilizan la aplicación de la ubicación del móvil. Tanto para saber dónde están, como para localizar a sus amigos o pareja. Y lo ven como algo normal. Que sea algo propio de la CIA o el KGB es lo de menos. De hecho, no lo olvidemos, al utilizar esa aplicación están proporcionando dicha información a un sistema que, en un momento dado, podría utilizarlo para fines muy poco agradables. Pero ya se sabe que eso ya nos da igual. Las nuevas generaciones, y las no tan nuevas, creen que la verdad, la libertad y la ausencia de control está en Internet. Que los malos son los medios de comunicación y los gobiernos. Algo habremos hecho mal para que tamaña gilipollez se haya asentado de tal manera. Para entender cómo funciona el mundo digital basta con buscar un peine en Google o en otro buscador. Desde ese instante, cuando entre en sus páginas habituales, le aparecerán anuncios de peines de todo tipo y lugar. Pero seguimos creyendo que Internet es pura y limpia.

En 1996 llegó a mis manos el primer móvil. Fue un regalo de boda de un amigo. Durante un año lo tuve en un cajón. Ahora si voy sin él me siento desnudo. Y si no hay cobertura pienso que estoy haciendo algo mal. Que puede acabarse el mundo y no me voy a enterar. Trabajando en lo que trabajo, eso de contar noticias, aún es peor. Pero no tengo excusa. En las vacaciones, lo confieso, me limitan las llamadas y mensajes bajo amenaza de requisarme el móvil. Y llevan razón. Nada hay tan urgente como para que estemos mirando el teléfono cada cinco minutos. La mayoría tenemos vidas tirando a sosas y sin trabajos que exijan llamada a vida o muerte. Algunos dirán que lo suyo es vital. Pues vale. Pero su padre y su abuelo sacaron adelante vidas, familias y empresas sin tener que estar pegados a un teléfono. Lo que nos demuestra que estamos enfermos de pantallismo. Si no la vemos estamos inquietos. Es la triste verdad.

Si vivieron en el pasado siglo, recordarán que los mensajes eran recogidos, a voz viva y vía teléfono fijo, por quien estaba en casa. Por lo general la madre. Y cuando llegábamos nos decía que había llamado el amigo fulanito o una chica que no había querido dejar su nombre. Otra cosa era el lugar de la cita y la hora concreta. La memoria era efímera, también hoy así que es fácil de entender, y nos decían que era a las siete o a las ocho y en el bar Pepe o en el bar Lola. Daba igual, porque acabábamos encontrando a los amigos. Lo que me lleva al empeño por saber dónde están o cuál es nuestra ubicación, minuto a minuto. A las nuevas generaciones suelo contarles que, cada jueves, quedo con la cuadrilla. 19:30 en el sitio de siempre. Y a partir de ahí el recorrido es el previsible. Como el de ellos. Porque la gente joven de ahora hace cosas parecidas. Por eso no necesitarían localizadores, sino sentido común. El que cada vez es más sinsentido y menos común. Porque el móvil es un gran invento, hasta que hace lo que no debe hacer. Convertir nuestra libertad, ojo a la paradoja, en algo inmóvil.