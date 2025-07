La gaviota y el idiota de la reseña

Perdónanos señora gaviota. O señor. O puede que señoro. Desconozco tu matrícula sexual. Sé lo mismo de vosotras que de la física cuántica. De hecho ... os he juzgado mal. Ratas con alas. Así os llamo desde hace décadas. Para ser exacto, ratas del mar. Lo de ser de ciudad lo dejo para vuestras primas las palomas. Esas a las que devoráis por calles como, las de Bilbao, cual hienas buscando presa. No me caéis bien. Y eso que sois hermosas. Incluso elegantes. Pero soy un humano que se cree especie elegida y no doy para más. Lo justito para currar todo el año y pillar unos días de asueto. Aunque a la tecla le sigo dando todas las semanas, desde hace 15 años, de manera ininterrumpida. Y lejos de ser trabajo es terapia. Como hoy. Cuando la gaviota de la foto y un servidor hemos tenido que aguantar a un imbécil que debería extinguirse.

Prolifera una fauna, cada vez más populosa, que a falta de poder real se dedica a dar por saco, y estoy siendo fino, a toda aquella persona que considera digna de su juicio y valoración. Por lo general gente de la hostelería, la hotelería y el comercio.-Se va a cagar con la reseña que les voy a meter-proclamaba el cretino que se cree rey de reyes, por una humilde comida y su correspondiente sobremesa. Estamos en Muxia, Costa da Morte de Galicia, pero ayer sucedió lo mismo en Puebla de Sanabria, Zamora. El tonto con ínfulas se expande como las plagas. Y en verano más. Como esta tarde en la que una gaviota decidió asomarse a ver si pillaba algo de los restos de la comida de esos seres de dos patas, como ellas, pero que no saben volar. Era un día perfecto. 24 grados, viento fresco y un cielo azul y abierto como si no hubiera un mañana. Estábamos tomando unas cervezas previas a una mariscada a precio de plato combinado cuando llegó la familia Telerín. No diré de donde eran porque, siendo significativo, no es lo más relevante en este caso. Se sentaron como quien regala algo. Esperando agradecimiento. Y como no lo hubo, o no es suficiente, empezaron las quejas. «Pues no es tan bonito», exclamó el más bocazas de la manada. «Y encima hay gaviotas molestando cerca del restaurante», añadió una de ellas que no entendía que en un puerto, junto a los barcos de pesca, lo normal es que aparezcan esos seres alados y no unicornios regalando collares de flores. Ese era el nivel.

A partir de este momento las ganas de que Trump y Putin le den al botón y se vaya todo a tomar por saco solo se disiparon por la ración de marisco que nos sacaron y que era de ese que dicen en Madrid que tienen a diario y que al oírlo a los gallegos les entra la risa floja. Bendito percebe y centolla, porque tener de banda sonora a un lerdo con megáfono por boca, hay que ver lo que gritan algunos, fue como para pedirle al jefe volver al trabajo. Todo le parecía mal. Y, aquí viene la razón de El Piscolabis de hoy, tras cada plato amenazaba con una reseña dura, crítica y contundente. «Se va a cagar», proclamaba como si de un afamado crítico gastronómico se tratara. Conozco a algunos de ese sector. Como en todo hay jetas y gente seria. No estoy yo para presumir de gremio. Pero se ha puesto de moda el crítico de redes sociales y los hay de tres tipos. Quienes dan su opinión. Algo respetable. Quienes viven de ello y deberían ser encarcelados. Y no exagero. Hablo de personas que pretenden que les invites a todo a cambio de ponerte una buena reseña, porque «tienen muchos followers», y luego los que creen que la democracia es señalar al vecino para que le vaya mal. Da igual el motivo. Yo puedo opinar y, por tanto, me debes temer. De esa especie era el tipo del restaurante. Desconozco en qué trabaja y a qué dedica el tiempo libre. Pero me encantaría ir a su curro y decirle a su jefe lo que opino de su forma de trabajar con el mismo desparpajo con el qué él ha puesto a caldo a la camarera que nos ha atendido. Siempre he pensado que hay mucho Hitler a falta de una oportunidad para ser Führer. Gente que lleva la mala baba dentro y cree que lo de ser mala gente es cosa de otros. O de otras. «Esos bichos son de lo peor», decía el tipo señalando a la gaviota, animal carnívoro y carnicero, según momento y necesidad. Y ella entonces nos miró sorprendida y como diciendo: «Yo no seré buena, pero anda que ese...».