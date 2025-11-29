El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mítica secuencia del camarote de la película 'Una noche en la ópera' de los Hermanos Marx.
El Piscolabis

Escondidos en el váter

A veces la soledad y la reflexión están en lugares insospechados

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:25

Comenta

Un dictáfono cerca del inodoro y otro junto a la bañera, donde se metía hasta que el agua le llegaba al cuello. Y entonces se ... ponía a trabajar. Describía en voz alta el escenario, la acción y los diálogos. Luego, una vez seco y vestido, entregaba la cinta a su secretaria para que lo pasara a máquina. Así creó míticos momentos de la Historia del cine. Como la icónica escena del camarote de los Hermanos Marx en 'Una noche en la ópera'. 18 personas en 5 metros cuadrados durante 4 minutos. No solo es una leyenda del séptimo arte. Forma parte de la cultura popular y se ha convertido en expresión recurrente. Nació, como les digo, en un cuarto de baño. Por eso no resulta extraño que una encuesta desvele que los hombres británicos pasan más de 7 horas dentro de él. Pero no por aguas menores, mayores u otros asuntos de higiene. Sino para estar solos. Sea por el estrés o para pensar. Algo que algunos entendemos perfectamente. Un servidor es como ellos. Estas líneas, por ejemplo, nacieron en un váter.

