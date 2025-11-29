Escondidos en el váter

Un dictáfono cerca del inodoro y otro junto a la bañera, donde se metía hasta que el agua le llegaba al cuello. Y entonces se ... ponía a trabajar. Describía en voz alta el escenario, la acción y los diálogos. Luego, una vez seco y vestido, entregaba la cinta a su secretaria para que lo pasara a máquina. Así creó míticos momentos de la Historia del cine. Como la icónica escena del camarote de los Hermanos Marx en 'Una noche en la ópera'. 18 personas en 5 metros cuadrados durante 4 minutos. No solo es una leyenda del séptimo arte. Forma parte de la cultura popular y se ha convertido en expresión recurrente. Nació, como les digo, en un cuarto de baño. Por eso no resulta extraño que una encuesta desvele que los hombres británicos pasan más de 7 horas dentro de él. Pero no por aguas menores, mayores u otros asuntos de higiene. Sino para estar solos. Sea por el estrés o para pensar. Algo que algunos entendemos perfectamente. Un servidor es como ellos. Estas líneas, por ejemplo, nacieron en un váter.

Encerrarse en el baño o en un pequeño váter para sentarse sobre la tapa del retrete y descansar la mente es mucho más frecuente de lo imaginado. O no. El 45% de los hombres encuestados admitió entrar en él para tomarse un respiro, tanto en el puesto laboral como en su casa. Un 30% para escaquearse de trabajos incómodos y de tareas del hogar. Y un 25% para revisar su móvil. Resumiendo, para evitar estrés, marrones o tener un rato de soledad. Curioso. Y muy revelador. Desconozco si en el medievo pasaba lo mismo. No lo descarto. Aunque, por entonces, lo suyo era vaciar esfinter donde fuera menester. Pero hace ya varios siglos que el váter, el baño, el excusado, el servicio, el retrete, el evacuatorio, el urinario o la letrina sirve tanto para aflojar intestinos como para hacerlo con la mente. A los hechos me remito. La encuesta lo deja claro. Tan importante es soltar lo que ya sobra en vejigas y tripas como lo que molesta o incomoda entre las neuronas. A veces hay más mierda en la mente que en otras partes. Lo que confirma la posible veracidad de la encuesta del Reino Unido.

Pero quiero incidir en uno de los motivos. El de ser un lugar perfecto para pensar. No es nuevo. Valgan como ejemplo dos casos. Uno es el de Al Boasberg. Un genio de las palabras que contrataban como guionista en el Hollywood de la primera parte del siglo XX. No era el adecuado para elaborar un guión perfecto, pero era el mejor a la hora de idear y escribir esas secuencias que convierten una película normal en una obra de arte. En su caso, sobre todo, de humor desternillante y absurdo. Eso hizo con la famosa escena de los Marx. Pero también dejó huella en la inquietante película 'La parada de los monstruos', con un tono muy diferente. Y en ambos casos se metió en el baño para pensar. Dicen que era alto para la época y superaba los 100 kilos. La mayoría de sus ideas surgían en sus largos baños. Como en la mencionada escena del camarote de Groucho y compañía. Le molestaba tanto que le interrumpieran que, ante las múltiples llamadas de los Marx para saber si había escrito por fin la escena, Boasberg comunicó al director que los populares hermanos podían pasar por su despacho, donde había dejado el guión. Los Marx llegaron, llamaron a la puerta, entraron y no estaban ni el guionista ni el texto. Hasta que Groucho miró hacia el techo. De él colgaba el guión, a modo de retales. Fue su venganza por molestarle en su tiempo de bañera y retrete. Pero hay más genios que piensan en ese lugar. Por ejemplo Dalton Trumbo. Uno de los más castigados por la infame lista negra de Hollywood de los años 40 y 50. Si no es por Kirk Douglas, que se empeñó y se jugó su carrera, jamás habría podido escribir el guión de «Espartaco». La meca del cine tardó años en reconocérselo. Pero el detalle de que lo escribió en la bañera no se nos olvida a algunos. Y esos eran creativos de bañera. Luego están los de retrete. Seguro que son legión.

Por eso habrá que hablar, algún día y no muy tarde, de por qué un lugar que sirve para vaciar, lavarse o acicalarse sea también punto de inspiración. Lo de que sea perfecto para escaquearte del curro, de la pareja o de un marrón es lo de menos. Me gustaría saber cuántas grandes ideas nacieron allí porque alguien se escondió en ellos. Por eso, si me lo permiten, me voy un momento al váter.