Jarro de agua fría de Aemet para la última semana de agosto y el final del verano

La temperatura será más baja de lo habitual por estas fechas y la lluvia hará acto de presencia en el norte peninsular

A. Mateos

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:43

La última semana de agosto tendrá, en general, temperaturas más bajas de lo normal para esta época del año en la mayor parte de la península y las precipitaciones serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares. Es la conclusión principal del análisis de la Aemet, que no es muy optimista con su predicción meteorológica de la semana que viene.

Según informa la Agencia estatal, el paraguas será necesario en la zona del cantábrico, Cataluña, Aragón e incluso el frente tormentoso podría llegar hasta Extremadura o Valencia. En el norte y el mediterráneo, la temperatura se mantendrá más estable y no sufrirá una drástica bajada como ocurrirá en el resto del país.

El tiempo no mejorará con la llegada de septiembre. Con la información actualmente disponible, Aemet avanza que durante los primeros días las temperaturas estarán, en general, dentro de los valores habituales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco. Sin una tendencia clara en cuanto a las lluvias, podrían ser superiores a las normales en puntos de Galicia e inferiores en amplias zonas del este peninsular.

Ya casi a finales de verano, entre el 8 y el 14 de septiembre, las temperaturas sí experimentarían una subida importante en el este peninsular y se mantendrían en valores superiores a la media.

