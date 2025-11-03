El invento que muchos ciclistas querrían para los arcenes y carriles bici Se trata de un sistema para que estas zonas estén siempre limpias

B. Vergara Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:04 | Actualizado 12:10h. Comenta Compartir

Los ciclistas deben circular por el arcén derecho siempre que éste sea transitable. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando estas zonas están sucias, no son seguras. Por ello se les permite abandonar el arcén. Y es ahí cuando llegan las quejas de los conductores de vehículos a motor.

De ahí surge la idea de una barredora ecológica para arcenes y carriles bici. Un invento que surgió gracias a Pierre Lermant, un ingeniero mecánico residente en Sunnyvale, California. El sistema ya está siendo probado en múltiples ubicaciones en Canadá y Estados Unidos.

La empresa que lo comercializa es Bike Lane Sweeper. Tienen dos versiones de barredoras. Una de ellas, destinada principalmente para uso en áreas rurales, simplemente barre los escombros hacia un lado, hacia la cuneta. La otra, más orientada al uso urbano, recoge los escombros en un contenedor que puede ser retirado y vaciado periódicamente. Ambos modelos cuentan con un motor de 'scooter' alimentado por batería de bicicleta eléctrica que hace girar el cepillo. Ese motor se activa de forma inalámbrica mediante un control remoto montado en el manillar.

La velocidad a la que funciona se sitúa entre los 7 y 15 kilómetros por hora, y el peso de la barredora varía entre los 29 y 37 kilos. La duración de la batería es de entre 3 y 4 horas. Todo un invento que permite eliminar piedras, vidrios, clavos, hojas y otros elementos de los carriles bici y arcenes. La empresa fabrica y vende estos dispositivos a cualquier persona interesada en ellos, desde particulares a ayuntamientos que deseen adquirilos para la limpieza de estas zonas.

Temas

Ciclismo

Audiencias