Una invasión de medusas obliga a paralizar la mayor central nuclear de Francia El complejo de Gravelines, en el norte del país, detuvo cuatro reactores por el temor a que los animales marinos llegasen a las estaciones de bombeo

El Correo Lunes, 11 de agosto 2025, 18:47

Gravelines, la mayor central nuclear de Francia y Europa Occidental, situada en el norte del país, detuvo ayer su funcionamiento a consecuencia de insólita invasión de medusas que puso en riesgo su funcionamiento. Según aseguró en un comunicado la multinacional Electricité de France (EDF), responsable de la instalación, la «presencia masiva» de medusas en las estaciones de bombeo de agua que sirven para enfriar los reactores obligó a una parada técnica. La central de Gravelines cuenta con seis reactores activos, de los cuales cuatro se detuvieron automáticamente por la presencia de medusas. Los otros dos estaban fuera de servicio por mantenimiento.

Según EDF, la detención de los reactores nucleares «no tuvo consecuencias en la seguridad de las instalaciones, la seguridad del personal o el medio ambiente». La misma empresa señaló que la primera oleada de medusas se detectó en la noche del domingo, lo que obligó a detener tres de las unidades. La cuarta se paralizó a las seis de la madrugada del lunes, al ver que el número de medusas en las aguas marinas de las que se nutre la central continuaban aumentando. EDF destacó que los equipos de seguridad de la central «están movilizados y actualmente realizan los diagnósticos e intervenciones necesarios para poder reiniciar las unidades de producción con total seguridad«, agregó.

La empresa indicó que está previsto que los reactores entren de nuevo en funcionamiento el jueves, sin que exista «riesgo de escasez» en el suministro eléctrico de Francia. Gravelines, la central nuclear con más potencia de Europa Occidental, cuenta con seis reactores de 900 MW y debería albergar dos reactores EPR2, de 1.600 MW cada uno, a partir de 2040.

Este tipo de incidencia no se había registrado en Francia desde los años 90. En 2010, sí que se produjeron paradas puntuales por invasión de medusas en centrales nucleares de Estados Unidos, Escocia, Suecia o Japón. La proliferación de estos animales marinos se debe a varios factores, entre ellos el calentamiento de los océanos y la sobrepesca, que elimina algunos de sus depredadores directos como el atún.

