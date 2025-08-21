El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del mercadillo de Cartes.

Intervenidas 339 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en el mercadillo de Noja

La Guardia Civil investiga a los seis responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones

L.G.

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:38

La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido 664 prendas -principalmente equipaciones de fútbol, sudaderas y camisetas- y 126 perfumes falsificados de primeras marcas comerciales, que estaban destinados la venta en los mercadillos de Cartes y Noja y cuyo valor de mercado se estima en más de 50.000 euros. Además de intervenir la mercancía, se instruyen diligencias como investigados a seis hombres, responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones, por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Las falsificaciones han sido detectadas por las patrullas fiscales y de fronteras de la Guardia Civil, cuyos efectivos trabajan en la prevención del contrabando y la verificación de patentes y marcas en artículos que pudieran estar falsificados, con destino a la venta al público. Esos agentes especializados realizaron durante el mes de agosto varias actuaciones dirigidas a detectar la presencia de artículos falsificados, en concreto con la inspección de vehículos cuyos ocupantes se dirigían a realizar ventas en los mercadillos.

Así, se detectaron seis vehículos que se dirigían con diferentes productos para su venta hacia los mercadillos semanales de Santiago de Cartes y Noja, en los que se localizaron productos sospechosos de estar falsificados. En Santiago de Cartes, a tres vendedores se les intervinieron 325 prendas que, tras su análisis, resultaron ser falsificaciones, principalmente de equipaciones de fútbol, sudaderas y camisetas.

Por lo que respecta a Noja, se intervino a tres vendedores en sus vehículos 339 prendas, la mayor parte de ellas equipaciones deportivas en las que figuraban marcas falsificadas. En este caso, se intervinieron también 126 perfumes falsos.

