Interior no construirá la prisión de Zubieta y enviará a los presos a la cárcel de Vitoria Vista aérea de la prisión de Álava. / E. C. Un centro de inserción social para reclusos sustituirá al vetusto presidio de Martutene ANA VOZMEDIANO Sábado, 4 agosto 2018, 01:01

No habrá una nueva cárcel en Gipuzkoa. El Ministerio del Interior ha descartado ya la construcción de una gran instalación penitenciaria en los terrenos de Eskuzaitzeta, en el barrio de Zubieta -entre San Sebastián y Usurbil-, después de escuchar los argumentos de la delegación del Gobierno en el País Vasco que encabeza Jesús Loza, de acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián, cuyo teniente de alcalde, Ernesto Gasco, ha participado en estas negociaciones. Queda aparcado así el centro penitenciario que se proyectó en 2013, y se va a trabajar en una alternativa diferente, la edificación de un CIS, un centro de inserción social en el que tienen cabida los presos de tercer grado y alguno de segundo, todos aquellos que duermen en el penal pero no pasan el día entre sus muros.

El derribo de la actual cárcel de Martutene, demanda del Consistorio donostiarra desde hace años, podría estar cercana en función de si los Presupuestos del Estado del año que viene contemplan la partida correspondiente. Los presos de primer y segundo grado, con el régimen penitenciario más estricto, serán trasladados a Zaballa, la cárcel de Vitoria de nueva construcción que sustituyó a Nanclares de Oca, inaugurada en el año 2011. Esa prisión tiene 720 celdas con capacidad para 1.000 reclusos, aunque de momento los internos no llegan a 700, por lo que se considera que está infrautilizada.

El presidio alavés supone la alternativa adecuada, según el propio Gasco, «porque la conflictividad ha descendido y no son necesarias cárceles de tanto tamaño como las que se proyectaron en su momento. Vitoria está cerca de una gran parte del territorio y apenas a una hora de San Sebastián». Otra opción barajada en su momento fue Pamplona, con plazas disponibles y también de esa 'generación' de penales que se concibieron como pequeñas ciudades. Sin embargo, se descartó porque no podría utilizarse para los presos preventivos, según las fuentes consultadas y, además, la Policía Judicial de la comunidad autónoma vasca, que es la Ertzaintza, no podría llevar a un preso hasta el centro penitenciario navarro y tendría que acordar cada traslado con la Guardia Civil en la muga entre ambos territorios.

La negociación con el Ministerio del Interior, a través de la delegación del Gobierno en el País Vasco, ha llegado a buen puerto aunque no se haya concretado aún en papeles con membrete oficial. La única apuesta penitenciaria del Ministerio es ya ese CIS. Desde Instituciones Penitenciarias no confirman que la negociación haya culminado, y se remiten al plan de modernización de 2013, que sigue vigente aunque nunca se ha llegado a aplicar en Gipuzkoa.

Un penal con 70 años

El objetivo principal del Ayuntamiento donostiarra es que el penal de Martutene, que acaba de cumplir 70 años, desaparezca lo antes posible. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, anunció recientemente su intención de plantear al actual mandatario de Interior, el ministro Fernando Grande-Marlaska, que demorar el traslado de los reclusos hasta que se construyera una nueva cárcel con todos los servicios inicialmente planteados, podría generar una «situación insostenible». Porque pese a que el proyecto nunca ha acabado de arrancar, mandatarios de todos los partidos políticos han coincidido desde hace años en el mal estado de Martutene y en su incapacidad para albergar a los reclusos.

En estos momentos, Martutene se considera un 'centro de medio abierto'. Cuenta con 280 presos de los que 90, la tercera parte, se encuentran en tercer grado. Este tipo de presos se quedaría en el CIS que se edificaría en Zubieta. Al nuevo centro irían además aquellos reclusos de segundo grado que tienen permiso para trabajar o estudiar fuera de la cárcel.