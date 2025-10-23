Las instituciones pactan un mayor control de los campamentos tras el 'caso Bernedo' El Gobierno vasco y las diputaciones se reunirán cada 15 días como mucho para atender todas las incidencias que depare el sistema de ocio infantil

La mesa de coordinación impulsada hace dos semanas por las instituciones vascas para analizar las «fallas» del sistema descubiertas tras el polémico udaleku de Bernedo pretende ir más allá de revisar la normativa. En la segunda reunión técnica de este comité, celebrada ayer, uno de los puntos que se abordaron fue la creación de «un programa de trabajo» y el establecimiento de una «periodicidad» de los encuentros que convierte de facto a esta mesa en permanente. De hecho, aunque una de las prioridades sea detectar y corregir las lagunas normativas que presentan las diferentes leyes y decretos sobre tiempo libre y campamentos, actuará también como «mesa de crisis» ante posibles incidentes en colonias y en toda la red de tiempo libre y ocio infantil.

El 'caso Bernedo' ha hecho saltar por los aires el aparente control que existía sobre los campamentos privados que se celebran por decenas en Euskadi cada año, y ha evidenciado que las instituciones eran hasta ahora totalmente ajenas a su desarrollo. La Ertzaintza tiene sobre la mesa una veintena de denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual registrados en el campamento alavés, lo que ha obligado a las administraciones a intentar corregir la situación con urgencia.

El director de Juventud del Gobierno vasco, Adrián López, explicó a este periódico tras el encuentro que el grupo -del que forman parte sus homólogos en las diputaciones, personal técnico de las cuatro instituciones y también de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel)- ha fijado un calendario con reuniones «cada quince días en fechas normales». En festivos, como puedan ser el verano, las navidades y Semana Santa, en los que crecen las actividades de tiempo libre al ser periodo vacacional en los centros escolares, las citas serán «todas las semanas».

Esa periodicidad, uno de los tres aspectos clave abordados, persigue poder contar con una «valoración semana a semana» del desarrollo de las diferentes actividades en cada territorio. En ese sentido, explicó, la mesa será también «de crisis», por lo que los incidentes podrán afrontarse por el conjunto de las administraciones independientemente del territorio en el que hayan sucedido y permitirá a los organismos públicos tener «un criterio unificado».

Poner en valor a los monitores

De momento, matizó, no se ha establecido «una prioridad absoluta» más allá de «determinar con exactitud cuáles son los espacios de tiempo libre» a introducir en el desarrollo legislativo, ante la infinidad de casuísticas surgidas en las últimas décadas. Esto, reconoció, «tiene su complejidad» y es necesario «analizar con determinación» todas las posibilidades de ocio.

El tercer asunto de calado es restaurar la imagen del monitorado y el voluntariado. En el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico están preocupados porque «se ha puesto en jaque el trabajo» que realizan estas personas y consideran «importante poner en valor» la labor que ejercen. «Estamos hablando de que hay muchos campamentos a lo largo del año y los problemas surgen en un porcentaje muy pequeño», defendió López. De cara a las navidades, visibilizarán con sendas campañas dirigidas a las familias la vocación del personal que se dedica a las actividades infantiles, por un lado, y «el valor» que tiene el tiempo libre educativo, por otro.

Denuncian una campaña de odio tránsfobo y homófobo El Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria, Ikusgune, denunció ayer que tras conocerse las denuncias contra el campamento de Bernedo ha detectado una «campaña estructurada, sostenida y multicanal de discursos de odio tránsfobo y LGTBI+fóbico» que podría ser delictiva. Esta entidad, que trabaja en colaboración con el Ayuntamiento de la capital alavesa, ha elaborado un informe para analizar la repercusión en prensa y en redes sociales de este caso, conocido a través de los testimonios de familias cuyos hijos participaron en este campamento. Ikusgune denuncia una gran cantidad de publicaciones con contenido «eminentemente tránsfobo, acompañadas del argumentario habitual de la ultraderecha».