La insólita factura de un cerrajero: «El sablazo ha sido impresionante»

«A mí me dice que le pague eso y tal como me lo dice, empiezo a reírme en su cara y llamo a la Policía. Que les expliquen a ellos las tarifas». Esa es la queja de una joven por la elevada factura que ha tenido que pagar su madre a un cerrajero, al que no preguntó por el importe que le iban a cobrar. «Estoy que trino», se queja.

La joven, cuyo usuario en Thread es @Krisc_Suarez, ha compartido una imagen de la factura, en la que se detallan todos los servicios y los importes que ha tenido que pagar su madre, a la que se le había quedado la cerradura «atascada» a las 19.30 horas. «El sablazo ha sido impresionante», dice la chica y muestra el importe de 1.681,90 euros del importe total.

En el desglose de la factura se puede observar que, por ejemplo, le han cobrado 140 euros por la urgencia y 110 por el desplazamiento. La mujer también tuvo que pagar 390 por la apertura de la cerradura rota, 190 por el limado del marco de la puerta, 240 por el desmontaje de la puerta y 320 por la nueva cerradura de la puerta.

La publicación de la joven se ha hecho tremendamente viral. De hecho, hasta el portal Foro Coches se ha hecho eco del asunto, y lo ha compartido en su redes sociales, generando una avalancha de comentarios.

Cualquiera que se haya dejado las llaves de casa dentro o las haya perdido y no pueda entrar en su vivienda, sabe que la solución más rápida es llamar al cerrajero. Vamos, que tendrá que pagar por el servicio, pero lo solucionará el problema. Por ello, es recomendable preguntar primero por el importe que quieran cobrar antes de realizar ninguna operación.

