Un influencer gastronómico alucina con el mejor restaurante de pescado de Euskadi: «Es una locura»

Marina León Lunes, 10 de febrero 2025, 18:57 | Actualizado 19:06h. Comenta Compartir

El tiktoker mexicano, conocido como @soyelarturito, con 1,9 millones de seguidores en la red social, se dedica a crear contenido gastronómico y compartir su opinión sobre los restaurantes que descubre en diferentes países. En esta ocasión, ha pasado por uno de los más famosos de Euskadi y un clásico de la cocina vasca: el Elkano de Getaria (Gipuzkoa). Poseedor de una Estrella Michelin, tiene la fama de ser uno de los restaurantes donde mejor se cocina el pescado de toda España. Su icónico rodaballo a la brasa está considerado por muchos críticos como uno de los mejores del mundo.

Eso sí, antes de comenzar con el video de TikTok, que ya acumula más de 1,5 millones de visualizaciones, el influencer asegura que, «honestamente, no me emocionaba mucho venir porque el pescado y yo no tenemos la mejor relación», cuenta. «Pero me dijeron que aquí iba a aprender a comerlo», añade. En primer lugar, pidió un sashimi de lubina ahumada y el bogavante «más perfecto que me he comido en mi vida».

#espana #rodavallo #paisvasco #valencia #madrid #foodreviews #comida #sansebastian #restaurante #pescado #mariscos #comida #foodtok ♬ sonido original - El Arturito @soyelarturito Elkano, Getaria, España 🇪🇸🐠De los restaurantes más icónicos del país vasco. Había tanto que mencionar que hasta se me olvidó decir que tiene su estrella michelin y es una locura. Honestamente no me emocionaba mucho venir porqué el pescado y yo no tenemos la mejor relación pero me dijeron que aquí iba a aprender a comerlo, y definitivamente fue un gran primer paso. Siento que fui a un curso intensivo de pescados en esta comida, la cantidad de cosas que te explican y todo lo que saben los dueños es impresionante, se nota la pasión en todos los que trabajan aquí por su producto, y el servicio impecable, aunque no fue algo explosivo en sabores, la experiencia en general fue de mis favoritas del viaje, espectacular lugar, #getaria

El influencer, que define la experiencia como «una locura», ha desgustado especialidades como el centollo o las cocochas de diferentes cocciones. «Me encanta que primero te la traigan sin disfraces porque así aprecias la cococha mucho más», dice. También probó el hígado de rape, sobre el que afirmó lo siguiente: «Este sabor no es para mí». Después llegó el turno del plato estrella del local, el afamado rodaballo a la brasa.

«Vine a este lugar para tratar de enseñar a mi paladar y creo que este es el chuletón de los pescados», puntualiza. «No sabía que el pescado tuviera tantas partes, estoy malacostumbrado», añade. La comida para tres personas les salió por 325 euros. Por último, el autor de la publicación se quedó impresionado con «la cantidad de cosas que te explican y todo lo que saben los dueños. Es impresionante», indica. «Se nota la pasión por su producto y el servicio es impecable», opina. «Aunque no fue algo explosivo en sabores, la experiencia en general fue de mis favoritas del viaje, espectacular lugar», concluye.