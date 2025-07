Indignación en Italia tras el asesinato de Bruno, el perro de rescate que salvó a nueve personas y fue premiado por Meloni

Marina León Lunes, 7 de julio 2025, 12:01 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

De origen belga y de raza Bloodhound, Bruno era un perro de rescate que intervino en decenas de misiones en Italia para localizar desaparecidos. Salvó a la vida de nueve personas e incluso recibió un premio por parte de Giorgia Meloni. El pasado 4 de julio fue encontrado muerto dentro del centro de entrenamiento de Talsano, en la región de Apulia, al sur de Italia, después de ingerir una salchicha rellena de clavos. Una situación que ha provocado una gran indignación en el país. La primera ministra italiana ha compartido la noticia en sus redes sociales calificando el asesinato como «un acto vil y cobarde».

Una notizia che stringe il cuore. Un atto vile, codardo, inaccettabile.



Grazie per tutto ciò che hai fatto, Bruno. pic.twitter.com/e5eSpPzQJ4 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2025

Según informan medios locales, las autoridades judiciales ya han iniciado una investigación por muerte de animal, de siete años, con agravantes de crueldad y premeditación y están revisando imágenes de las cámaras de seguridad para localizar al autor.

El dueño de Bruno era Arcangelo Caressa, instructor y director técnico del centro deportivo Endas. «Hola 'Bru'. Aunque ya nunca pueda volver a acariciarte como solía hacer todos los días, estoy seguro de que sigues aquí conmigo», escribe Caressa en sus redes sociales y agradece el apoyo recibido estos días. «Todo esto lo ha hecho un cobarde que decidió acabar con una vida pura y brillante. La tuya», añade.

«Estos días lo único que hacemos es hablar de ti, y estoy seguro que desde donde estás lo ves todo. Estoy tan orgulloso de en lo que nos convertimos, de ese vínculo que no se va a romper jamás. Estoy orgulloso por lo que has sido para mí y por todas las personas a las que has traído consuelo, esperanza y salvación. No eras solo un perro. Eras mi leal sombra, mi fuerza en los tiempos oscuros», cuenta junto a una foto del perro. «Contigo se llevaron un pedazo de mi corazón. No dejaré que tu nombre caiga en el olvido. Te voy a llevar dentro, Bruno. Siempre», se despide.