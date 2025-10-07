Indemnización histórica de 2,3 millones por un daño cerebral causado por un accidente de tráfico La sentencia, pionera en Extremadura, reconoce el impacto que tienen las lesiones cerebrales en accidentes y establece un precedente para futuros casos similares

H. R. | E. P. Martes, 7 de octubre 2025, 11:35

Un Juzgado de Primera Instancia de Badajoz ha concedido, en una reciente sentencia, la indemnización más alta registrada en la comunidad por las secuelas de un traumatismo craneal grave sufrido por una mujer de 45 años, casada y con hijos, tras un choque frontal con un vehículo que invadió su carril. La resolución detalla los conceptos que justifican la cuantía y marca un antes y un después en la protección jurídica de las víctimas de accidentes de tráfico con lesiones cerebrales graves.

La madrugada del 15 de marzo de 2022 cambió la vida de J. M. —nombre ficticio para preservar su privacidad—. Conducía por una carretera comarcal, a pocos kilómetros de Badajoz, cuando otro vehículo invadió el carril contrario. El impacto, frontal y de gran violencia, la dejó inconsciente y atrapada. Los servicios de emergencia la estabilizaron y la trasladaron de urgencia al Hospital, donde permaneció semanas en estado crítico.

Las lesiones sufridas a raíz de un traumatismo craneoencefálico severo provocaron un daño cerebral irreversible, dejando a la víctima completamente dependiente para realizar las actividades más básicas de la vida diaria. Esta situación obligó a su esposo y a sus hijos a reorganizar por completo su rutina y prioridades para poder atenderla, enfrentándose no solo a un intenso desgaste emocional, sino también a una avalancha de dificultades económicas y sociales que han transformado profundamente la dinámica familiar.

Pese a la contundente evidencia clínica, la aseguradora del vehículo responsable intentó inicialmente minimizar el alcance del caso y ofreció una compensación claramente insuficiente, equiparando las graves secuelas neurológicas sufridas por J. M. «a un simple esguince cervical ofreciendo un pago que no superaba los 5.000 euros».

Ante esta situación, la familia decidió tomar medidas y contrataron a un abogado especializado es este tipo de casos. Finalmente lograron demostrar ante el tribunal «la verdadera magnitud de las lesiones cerebrales y la necesidad imprescindible de cuidados permanentes debido a las secuelas cognitivas, consiguiendo así una indemnización ajustada a la realidad del daño sufrido». La sala condenó a la aseguradora al pago de una indemnización total a la lesionada de 2,3 millones de euros, incluyendo intereses moratorios y costas procesales, al no haber sido recurrida la sentencia.