El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incautación de la Guardia Civil en el narco J.M.L.

Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso

La Guardia Civil inspeccionó las viviendas afectadas tras la extinción del fuego hallando una vivienda con diversos tipos de estupefacientes

J.M.L.

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La Guardia Civil ha descubierto un narcopiso en Tomelloso (Ciudad Real) gracias a un incendio en el edificio donde se encontraba la vivienda. Los agentes ... acudieron al inmueble junto a varias dotaciones de bomberos y la Policía Local de este municipio de 36.500 habitantes con el fin de evacuar a todos los vecinos ya que las llamas afectaban a los pisos de la primera planta y se estaba propagando a plantas superiores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  7. 7

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  8. 8

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso

Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso