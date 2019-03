Impulsar la divulgación para alertar sobre los riesgos del cambio climático

«Tuve los dos trabajos más duros: ser madre y salvar el planeta»

El cierre del congreso Change the Change tuvo muy presente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, de hecho, ayer no hubo ni un solo hombre conferenciante. La codirectora ejecutiva de Greenpeace, Bunny McDiarmid, reivindicó la perspectiva de género en el cambio climático porque, en su opinión, «la transición energética no será justa si no incluye al 50% de la población mundial». La activista relató su propia experiencia de más de 20 años en los que dice haber tenido «los dos trabajos más duros: ser madre y salvar el planeta». Asimismo, apeló a las empresas energéticas y eléctricas a contar con más presencia femenina en sus respectivos consejos de administración.