Impresionante persecución a una narcolancha en Cádiz
Guardia Civil

La zodiac transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible

B. V

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:20

Agentes de la Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona (Cádiz), donde han detenido a cuatro personas de la embarcación que transportaba 1.700 kilos de hachís tras una persecución en el agua por parte del Servicio Marítimo con el apoyo de un helicóptero.

Según ha explicado la Guardia Civil, ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa. Una vez avistado desde el helicóptero se constató que transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.

