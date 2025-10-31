El importante aviso de la OCU sobre Shein y Temu La Organización de Consumidores y Usuarios, que ha realizado un estudio de un total de 162 productos, pide a las autoridades más control de fronteras

Silvia Osorio Viernes, 31 de octubre 2025, 13:31 | Actualizado 13:49h.

Denunciadas en Bruselas por emplear técnicas «engañosas», las plataformas de comercio online Shein y Temu han recibido ahora un varapalo por parte de la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios ha revelado los resultados de un estudio de un total de 162 productos y ha determinado que el 65% -un total de 112- no cumplen con las normas de seguridad de la Unión Europea.

En concreto, según ha informado este viernes la entidad, se trata de juguetes, bisutería y cargadores con precios incluso de menos de un euro que pueden suponer algún tipo de riesgo. «Más de una cuarta parte son potencialmente peligrosos», señalan desde la OCU.

Un collar por 0,87 euros, un cargador USB por 2,51... Auténticas gangas que atraen a los usuarios de estas plataformas plagadas de ofertas de este tipo. En coordinación con las organizaciones de consumidores europeas, la entidad se propuso investigar si estos artículos son seguros y conformes con la normativa de la Unión Europea. Según el análisis, el 73% de los artículos comprados en Shein y el 65% en Temu no cumplen los requisitos de seguridad de la UE, una media del 69% en total.

«Hicimos los pedidos en Temu y Shein como consumidores normales seleccionando al azar artículos de la lista de más populares. Es importante señalar que no buscamos a propósito productos de aspecto sospechoso. Luego los sometimos en laboratorio a pruebas de seguridad eléctrica y mecánica, sustancias químicas nocivas y etiquetado correcto», han explicado. Según la entidad, la protección al consumidor no está asegurada en estas páginas y piden intensificar los controles en las aduanas. «El estudio prueba que los vendedores chinos no garantizan los estándares de seguridad a los que tenemos derecho en la UE».

Juguetes con peligro de atragantamiento

Los productos peor parados han sido los cargadores, ya que solo 2 de los 45 sometidos a examen cumplen la normativa. «Los adaptadores USB para recargar teléfonos, portátiles o tabletas se usan a diario y nadie quiere arriesgarse a una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio mientras carga. El resultado fue verdaderamente alarmante».

Con respecto a los juguetes, la mayoría destinados a menores de 3 años, se analizaron un total de 54. La organización desvela que presentaron «fallos diversos», algunos graves y otros de menor entidad. «Varios tenían piezas pequeñas, pegatinas o ventosas que se desprendían fácilmente y podían tragarse, con riesgo de atragantamiento.Uno de los juguetes analizados tenía hasta 13 piezas pequeñas que podían desprenderse», han revelado. Y, por último, de los 54 collares comprados para el análisis, la OCU explica que la mayoría no presentaban riesgos de seguridad, pero sí paral a salud por contener metales pesados tóxicos.