La importancia de llamarse Pedro Sánchez Hablamos con algunos de los tocayos que el presidente tiene en Bizkaia YOLANDA VEIGA Martes, 16 julio 2019, 01:22

«¿Qué, qué tal va el nuevo decreto? Y los presupuestos, ¿para cuándo?». Y Pedro se ríe, entre resignado y ya un poco harto por la broma. El 'peaje' a pagar por compartir nombre y apellido con el presidente del Gobierno. «Cuando tengo una reunión de trabajo y me presento y digo que me llamo Pedro Sánchez veo las caras de la gente y les advierto de antemano: 'Ya me conozco todos los chistes'». Dice este vecino de Getxo, uno de los veinte Pedro Sánchez que figuran en Bizkaia en las Páginas Amarillas, que afortunadamente «la cosa ha bajado ya un poco» porque al principio «era la leche». Pero le queda un consuelo. «Hace años el delincuente más buscado de España también se llamaba Pedro Sánchez, así que esto parece que es mejor, ¿no?, ja, ja».

A otro Pedro Sánchez, este vecino de Portugalete, al que también localizamos gracias al listín, más de una vez le han dicho eso de: '¡Aquí viene el presidente!' pero hombre práctico como es dice que la cosa es que el que ejerce de verdad «haga algo por lo obreros y los jubilados». ¿La historia de su nombre? Capricho del calendario. «Mi padre me puso así porque nací el día de San Pedro».

Y cosa de familia es lo de este otro, bilbaíno ya jubilado. «En la familia éramos ocho Pedros y en casa hay otro más, el hijo mayor». Además de su árbol geneoalógico, le consta que esta combinación de nombre y apellido es bastante popular en Bizkaia. «Cuando iba al hospital a alguna consulta tenían que comprobar siempre bien los apellidos porque me decían que había varios Pedros Sánchez. Se ve que los Sánchez somos buenos, ¡y los Pedros competentes!, ja, ja».

Y tiene razón, al menos, en lo de la abundancia, que es lo que se puede comprobar. Porque solo en las Páginas Blancas constan una veintena de personas con este mismo nombre y apellido en la provincia. Y más que serán, ya que en el listín aparecen solo los que tienen teléfono fijo y lo tienen a su nombre, así que a este listado de veinte hay que añadir lo que se pasaron solo al móvil, los hijos que se llaman igual, etc.

Es el caso de otro Pedro Sánchez, también de Portugalete. En su caso, él es el hijo: «Mi padre también se llamaba así. Por cierto, que yo nací antes que el presidente». Él se libra un poco de la broma general porque en el carné de identidad figura José Pedro y muchos le conocen por Jose. A propósito del apellido, explica que «del Duero para abajo todos son Sánchez». Incluido el presidente.

- ¿Qué tal le cae, por cierto?

- Parece un tío majo y activo. Otra cosa es cuando tenga que hacer cosas serias, a ver si no se deja pisar. De momento habrá que darle un poco de confianza.

A esta «epidemia» de los Sánchez, más que de los Pedros, habla también otro vecino de Getxo al que bautizaron igual. «Los Sánchez estamos por todo el mundo». Cuenta que él es Juan Pedro, y que como su madre empezó a llamarle Juan, se ha quedado con el primero. Bromas que se ahorra.

En la calle y en casa, porque anda que no escuchamos guasa al llamar por teléfono para hacer las entrevistas. «¿Que me lo queréis mandar para el Gobierno?, ja, ja», pregunta la mujer de uno de ellos, a la que le choca y le divierte el motivo del reportaje. Y a otra, más que la risa, de entrada le sale la cautela. «¿Esto no será nada político, no?». No, no. Lo de estos Pedro Sánchez de Bizkaia no tiene color político. Es simple curiosidad por que nos cuenten qué se siente llamándose uno igual que el presidente. «Pues hay mucho pitorreo. Anda que no le dicen veces a mi marido que a ver qué hace por el país. O que ya podía ser él que gobernara», cuenta una mujer de Barakaldo.

- ¿Y él qué contesta?

- ¡Que bastante si tiene para él!

Por cierto que en Bizkaia también hay más de un Pablo Iglesias. Concretamente dos aparecen en las Páginas Blancas en la provincia.