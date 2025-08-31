Por qué hay más iglesias evangélicas que mezquitas en Euskadi

Óscar Beltrán de Otálora | Gonzalo de las Heras (Gráficos) Domingo, 31 de agosto 2025, 00:55 | Actualizado 01:00h. Comenta Compartir

Si ya supone un canon decir que la inmigración es necesaria para salvar la economía, a esa afirmación hay que añadirle que los llegados del extranjero serán quienes mantengan las creencias religiosas. En especial, en el País Vasco. En Euskadi, el número de personas que se declaran católicas (43%) ha descendido en los últimos años frente a un aumento de los no creyentes (50,22%). Sin embargo, en la comunidad extranjera, la proporción de creyentes es mucho mayor. Los ateos entre los venidos de fuera apenas son un 11,6% del total, según datos de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración.

Esta fe de los inmigrantes choca con una vida diaria religiosa cada vez más laxa entre el catolicismo que ha sido secular en Euskadi y veterbra las tradiciones culturales. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2023, solo el 13% de los vascos se declaraba practicanpte regular del catolicismo, una cifra significativamente inferior a la media de España, que se sitúa alrededor del 25%. Algunos ritos de paso como el bautismo también han experimentado un descenso significativo. Por ejemplo, tan solo el 22% de los nacimientos registrados en Euskadi estuvo acompañado de un bautizo católico. Hace dos décadas, el 50% de los recién nacidos pasaba por la pila bautismal.

En ese contexto, las religiones minoritarias (que apenas suponen un 5,8% del total, incluyendo evangélicos y musulmanes) sí que muestran una pujanza en cuanto a la apertura de centros de culto en la comunidad vasca, aunque su cifra de locales sigue están muy lejos de las más de 900 parroquias que el catolicismo tiene en Euskadi el País Vasco. El número de locales religiosos distintos a los dependientes del Vaticano asciende a 310, según datos del año pasado recogidos por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. De esos trescientos, la mayoría pertenece a centros evangélicos y a mezquitas, ya que el islam y el protestantismo son mayoritarios en esa minoría de creyentes.

Una particularidad que se repite tanto en España como en Euskadi es que los centros de culto evangelista superan a las mezquitas dentro de las minorías religiosas. En Euskadi hay 147 locales de esta confesión protestante frente a 83 mezquitas. La siguiente confesión con espacios privados para la práctica de su fe son los Testigos de Jehová, con 33 salones del reino repartidos entre la geografía vasca. La mayor pujanza, en cuanto a la apertura de locales, corresponde a los evangélicos. Entre 2019 y 2024 pasaron de 130 locales a 147, es decir inauguraron 17 espacios nuevos. Los musulmanes, pasaron de 78 a 83. Esta expansión, sin embargo, no se corresponde con el peso que tienen en el total de la población los fieles de las distintas religiones. En el País Vasco hay 24.533 evangélicos frente a 85.645 musulmanes. Los cristianos ortodoxos, con apenas 13 centros de culto, son casi tantos como los evangélicos: 21.048.

Según el experto de la Universidad de Deusto Gorka Urrutia, quien colaboró en la elaboración del informe de Ikuspegi sobre la diversidad religiosa en Euskadi publicado el año pasado, una de las claves para entender los porcentajes de centros de culto de las religiones minoritarias son las diferentes historias de musulmanes y evangélicos en Euskadi. «Los musulmanes comenzaron a llegar en los años 80, como una parte más del fenómeno migratorio que se da en todo el mundo. Sin embargo, los evangélicos ya tenían un amplio arraigo en el País Vasco. Su comunidad siempre ha estado muy asentada y organizada, aunque en épocas como el franquismo haya tenido que actuar desde la clandestinidad».

Otro factor a tener en cuenta son las situaciones socioeconómicas de cada una de las comunidades religiosas. «No hay una realidad económica única y depende de las condiciones de las personas que se reúnen para poner en marcha un local religioso», explica Urrutia. Y en ese terreno, otra cuestión importante es que la percepción del grupo no es la misma según las confesiones. «Los evangélicos, por ejemplo, pueden abrir centros religiosos para pequeños grupos. Los musulmanes, sin embargo, prefieren crear mezquitas u oratorios con más capacidad», señala. Además, a la hora de la práctica del islam hay una tendencia a agruparse en función de nacionalidades, principalmente, marroquíes, senegaleses o pakistaníes», indica Urrutia.

Los propios evangélicos explican que su auge está basado en una forma de entender la fe que difiere de otras confesiones y por la inmigración procedente de Latinoamérica. Según Julio Martínez, presidente del Consejo Evangélico del País Vasco (CEP), «nosotros preferimos una iglesia pequeña y que se extiende por sus relaciones con la comunidad. Nuestra iglesia no es un edificio, es la comunidad. Creemos que si somos pequeños, tenemos más posibilidades de estar más cerca de la gente». Esta apuesta por las congregaciones no muy amplias está amparada por la propia administración oficial de la asociación que engloba a todos los evangélicos, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Este organismo permite que se cree una iglesia evangelista con un mínimo de 25 personas.

Julio Martínez destaca también que el auge de los centros de culto evangélicos en España está impulsado por la inmigración procedente de América Latina. «Desde allí llegan unos emigrantes que tiene una importante fe evangélica, ya que en esos países el protestantismo tiene cada vez más fuerza frente al catolicismo», afirma. Pero esta llegada de nuevos fieles evangélicos también tiene sus particularidades. «Cada cultura tiene sus características proias. Aunque nuestra fe sea similar, cada uno prefiere estar con sus paisanos, así que ellos abren sus propias iglesias, pero nuestra relación con ellos es buena».

Donde sí se mantienen diferencias doctrinales es con las iglesias que se autodefinen como evangélicas y proceden de África, unos centros que también han crecido en el País Vasco a causa de la inmigración subsahariana. «Es un tipo de fe distinta de la nuestra, porque incorpora muchas referencias procedentes de su cultura y practican un sincretismo que lo aleja de nuestra forma de entender la religión». En este sentido, la doctrina oficial evangélica está marcada por las directrices que emanan de la FEREDE, donde se define qué debe tener una comunidad para que sea aceptada como evangélica. Y ese organismo se encarga también de autorizar a los pastores ejercer su magisterio. «Casi todos nuestros pastores, incluso yo mismo, tenemos un trabajo y además ejercemos en nuestra comunidad. En nuestra religión no sucede como en otras, que hay profesionales liberados para encargarse de los centros de culto. Los evangélicos lo compaginamos con nuestra profesión».

Martínez pone también en valor que los centros evangélicos no son algo nuevo en Euskadi, sino que tienen una historia de siglos. En el siglo XVI, en este sentido, el protestantismo ya estaba asentado en el País Vasco e incluso la inquisición ejecutó a practicantes de esta fe. Tras pasar períodos de persecuciones, en el XIX llegaron a darse casos de pastores protestantes que traducían al euskera sus textos religiosos. El franquismo les sumió en la clandestinidad hasta que a finales de los sesenta, cuando hubo cierta apertura, comenzaron a ser tolerados. «Somos una comunidad vasca más», afirma Martínez.

