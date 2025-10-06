Horóscopo diario, 7 de octubre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 7 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 7 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Siga al pie de la letra los consejos médicos.

Tauro

Guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos. Quizá tenga algún problema por cuestiones de dinero. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Puede tener dolores en las encías.

Géminis

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Obtendrá beneficios inesperados. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con sus superiores. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.

Cáncer

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Aprenda a delegar en el trabajo. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Leo

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Sea prudente y gaste de acuerdo con sus posibilidades. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. Debería caminar más.

Virgo

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. En el aspecto económico tendrá un éxito increíble. Sea más sistemático en sus funciones laborales. Cuidado con los riñones, evite el frío.

Libra

Día óptimo para iniciar un idilio. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

Escorpio

En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Llega una cantidad de dinero que olvidó cobrar. Laboralmente hablando, está imbatible. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.

Sagitario

En cuestiones amorosas, buen día. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Capricornio

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Apueste por los números 5 y 7. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

Acuario

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Su economía doméstica se está reponiendo. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Piscis

Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)