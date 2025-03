Horóscopo diario, 5 de marzo de 2025

EL CORREO Martes, 4 de marzo 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 5 de marzo de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Especialmente simpático con parientes y amigos. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. No tire la toalla, su carrera profesional dará el giro esperado. Encuentre el origen de sus continuos dolores de cabeza.

Tauro

En el amor, todo marcha perfectamente. Jornada de sequía económica; cuidado con lo que gasta. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Su salud no ofrece preocupación.

Géminis

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. Utilice su sabiduría y no se lance a comprar sin medida. Evite caer en un excesivo celo profesional. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

Cáncer

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. Tenga cuidado, algún compañero desea brillar a su costa. Descanse para reponerse físicamente.

Leo

Comparta sus problemas con su pareja. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. Sea consciente de su talento y véndalo a buen precio. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

Virgo

Fundamental que hable con su pareja para resolver problemas. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Libra

Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Económicamente, aparece una eventual emergencia. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Ojo a las contraindicaciones de las medicinas.

Escorpio

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Tiene una habilidad especial para aumentar sus ingresos. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. En su salud, un bajón puntual sin importancia, pronto se recuperará.

Sagitario

Las pasiones están bien, pero con medida, sea selectivo. Por fin le conceden el préstamo solicitado. Se producirán nuevos contactos profesionales. Hoy es el día de hacerse esa revisión rutinaria.

Capricornio

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Realmente tiene más fortaleza de la que piensa.

Acuario

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Sea prudente y gaste de acuerdo con sus posibilidades. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Tras los excesos de estos días, descanse.

Piscis

No se disperse y dedíquese solo a su nueva relación. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. No se deje ver demasiado por los pasillos de la oficina. Físicamente, bien; mentalmente, confusión.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)