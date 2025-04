Horóscopo diario, 30 de abril de 2025

EL CORREO Martes, 29 de abril 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 30 de abril de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Debido a los gastos extras, le costará llegar a fin de mes. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Deje para el fin de semana esos placeres que tan bien le sientan.

Tauro

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Estabilidad económica es la pauta de este día. Se terminó el malestar con los compañeros. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Géminis

En el amor, vivirá momentos verdaderamente mágicos. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Ocasión para demostrar su talento en el trabajo. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

Cáncer

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Si le proponen una inversión, analice el riesgo. Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

Leo

No se anticipe a lo que su pareja le va a decir. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. Sus tobillos están muy sensibles.

Virgo

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. No pase a otro trabajo sin acabar el actual. Salud magnífica, salga a divertirse.

Libra

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Está de suerte, tendrá un aumento de categoría laboral. Tenga en cuenta esos avisos del organismo.

Escorpio

No juzgue con tanto rigor los errores de su pareja. Buena suerte en los asuntos económicos. No dude de sus valores y capacidades laborales. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

Sagitario

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Impida que su vida se llene solo de obligaciones.

Capricornio

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Tiene que estar más pendiente del trabajo y los negocios. Cuide su salud sin derrochar energías.

Acuario

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. En lo económico, progreso y renovación. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Un chequeo viene siempre bien.

Piscis

Compenetración absoluta con su pareja. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. Valore las oportunidades profesionales y decida. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)