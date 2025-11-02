Horóscopo diario, 3 de noviembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 3 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 3 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su pareja se esforzará en agradarle, sígale. Sus transacciones bursátiles le reportan grandes beneficios. Jornada positiva en el terreno laboral. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Tauro

Está en un buen momento afectivo. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. No se exponga al frío por las noches.

Géminis

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir. La relación con sus compañeros es normal. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

Cáncer

Vientos de estabilidad en el amor. Reserve algo de dinero para una posible emergencia. Sus opciones profesionales se amplían. Si está mucho de pie, cuide su circulación.

Leo

Le conviene expresar sus emociones. Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Dinamismo y energía rebosan en su vida.

Virgo

Los astros le unen a sus seres queridos. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Logre la confianza de compañeros y superiores. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

Libra

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Cúrese de una vez ese catarro.

Escorpio

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Sagitario

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Un consumo mayor de frutas y verduras le hará bien.

Capricornio

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Se presentarán oportunidades interesantes en el trabajo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

Acuario

Momento de paz y estabilidad emocional. El dinero es importante, pero no lo es todo. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. No abuse tanto del tabaco y las comidas copiosas.

Piscis

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)