Horóscopo diario, 29 de noviembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 29 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Conocerá a alguien encantador y revivirá. Para evitar problemas, controle los gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

Tauro

El agobio no es bueno para la convivencia con su pareja. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Puede sufrir una conjuntivitis, acuda al oftalmólogo.

Géminis

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Piense en dejar de fumar, es el momento.

Cáncer

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

Leo

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Evite caer en un excesivo celo profesional. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

Virgo

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. El dinero le va a tener algo pensativo. Seguirá en racha de prestigio profesional. Su dieta debe ser lo más equilibrada posible.

Libra

Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Si quiere subir el ritmo de sus ejercicios, consúltelo.

Escorpio

Debe conservar la calma y dialogar más con su pareja. Evite los excesos económicos. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Sagitario

Abra su corazón al amor, le irá bien. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que le gusta. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Capricornio

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

Acuario

En los amigos encontrará todo el cariño que se merece. Por fin llega la estabilidad a su economía. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

Piscis

Demuestre mayor cariño a las personas que le importan. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)