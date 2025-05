Horóscopo diario, 29 de mayo de 2025

EL CORREO Miércoles, 28 de mayo 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 29 de mayo de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. Procure hacer ejercicio, pero no violento.

Tauro

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Momento ideal para realizar inversiones. Está en plena ebullición intelectual en su trabajo. Ponga atención, el cansancio no debe vencerlo.

Géminis

Tendrá probabilidades de encontrar pareja. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Se verá aquejado de molestias lumbares.

Cáncer

Entre los miembros de la familia surgirán celos. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio. Defienda esos proyectos laborales. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Leo

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Fuerte física y mentalmente.

Virgo

En el amor, hay que dar para recibir. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. Buen estado de salud.

Libra

Cambios satisfactorios en el amor. Buen día para disfrutar de sus ahorros. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Le duelen los huesos, tome baños relajantes.

Escorpio

Estará muy bien entre sus seres queridos. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. De salud bien.

Sagitario

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Su afán de perfeccionismo en el trabajo es excesivo. Vigile sus articulaciones.

Capricornio

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Va a recibir consejos financieros importantes. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Evite que pequeños imprevistos le amarguen la vida.

Acuario

No permita que la influencia exterior deteriore su relación. Controle el deseo consumista. Sus ideas serán puestas en práctica en su trabajo. El descanso será fundamental en su vida actual.

Piscis

Estará menos frío y distante en el terreno amoroso. Bien de dinero y mejorando. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. Intente desconectar cuando salga de su trabajo.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)