Horóscopo diario, 28 de junio de 2025

EL CORREO Viernes, 27 de junio 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 28 de junio de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Aunque su economía vaya bien, modere sus gastos. Buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica. Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.

Tauro

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Intente ahorrar un poco y no gastar a lo loco. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Debe descansar más y tratar de relajarse.

Géminis

Frialdad en su relación, intente dialogar. Escuche los consejos de los demás en cuanto a sus ahorros. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

Cáncer

Su libertad es importante, háblelo con su pareja. En el aspecto económico debería ser más realista. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. En esta jornada, necesitará una buena alimentación.

Leo

Vientos de estabilidad en el amor. En los asuntos económicos tiene la suerte de su lado. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

Virgo

En el plano social, va a conocer gente nueva. Aproveche cualquier oportunidad que surja para ganar dinero. Su popularidad en el trabajo se debe a su compañerismo. Reduzca esos pequeños vicios y se encontrará mejor.

Libra

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

Escorpio

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. No haga planes económicos a largo plazo. Se siente con mucha seguridad en su trabajo. Propósito del día, dejar de fumar, inténtelo.

Sagitario

El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. Mantenga separados los negocios de la amistad. Nuevas y estupendas oportunidades profesionales. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.

Capricornio

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. El extra económico con el que contaba no llega. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Controle más su alimentación.

Acuario

Exponga sus objetivos para su unión amorosa. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. En el trabajo, no se duerma en los laureles. Gozará de una salud excelente.

Piscis

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. Le van a saldar una deuda pendiente. Utilice la diplomacia para hablar con sus jefes. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)