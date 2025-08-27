El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Horóscopo diario, 28 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del 28 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO

Miércoles, 27 de agosto 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 28 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Si quiere salvar su relación de pareja, renuévela. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. Mucho trabajo pero con posibilidades de éxito. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.

Tauro

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Puede permitirse algún lujo, su economía va bien. Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto. Intente recuperar la energía que ha gastado.

Géminis

Día agradable con los amigos y la pareja. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Sus jefes se resisten a sus peticiones. En los cambios de tiempo, tenga cuidado con los huesos.

Cáncer

No permita que la frialdad se apodere de su relación. Controle las vueltas que le den en los comercios. La buena fortuna le acompaña en estudios y trabajo. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Leo

Ambiente familiar no precisamente idílico. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

Virgo

Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichillo. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

Libra

Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

Escorpio

Si es soltero, preferirá la compañía de sus amigos. Le va bien en lo económico, pero debería ahorrar más. Éxito en su nuevo trabajo. Físicamente, está en forma.

Sagitario

Profundice más en las relaciones de pareja. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Su buen humor acelera su recuperación.

Capricornio

Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Se presentan gastos relacionados con la casa. Con respecto al trabajo, sea más positivo. No estaría de más revisar su colesterol.

Acuario

Corre el riesgo de tener problemas con su pareja. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

Piscis

Luche por su relación, si todavía le interesa. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

CONSULTA TU HORÓSCOPO

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Te puede interesar

