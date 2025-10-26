Horóscopo diario, 27 de octubre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 27 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Domingo, 26 de octubre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 27 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Su encanto personal le servirá para hacer una buena compra. Evite las rivalidades en su trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

Tauro

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Hay que aprender a ahorrar. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Hoy tiene su autoestima por las nubes.

Géminis

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Se está gastando el dinero a lo loco, ya es hora de parar. El cambio de trabajo va a ser muy positivo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Cáncer

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Su trabajo será muy agradable. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Leo

Su pareja está dispuesta a secundar todas sus ideas. Aumentan sus ingresos debido a su intuición. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Malestar físico en forma de jaquecas.

Virgo

Una escapada con su pareja será maravillosa. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Varias entrevistas laborales le tendrán ocupado. Buen momento psicológico.

Libra

Su pareja se dedicará a usted durante toda la jornada. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Laboralmente, tendrá que tomar decisiones importantes. Su organismo funciona perfectamente.

Escorpio

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Convendría que se hiciera una analítica completa.

Sagitario

Disfrute a tope del amor. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Las novedades en el trabajo le pondrán algo nervioso. Problemas intestinales de poca importancia.

Capricornio

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. No se cree nuevas ataduras económicas. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado. Tendrá delicadas las articulaciones.

Acuario

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. La sobrecarga de trabajo culminará con éxito. Visite a un oculista para una revisión.

Piscis

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. Hoy recupera toda la energía perdida.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)