Horóscopo diario, 26 de abril de 2025

EL CORREO Viernes, 25 de abril 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 26 de abril de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

No sea rencoroso con su pareja o acabará perdiéndola. Gasta demasiado en ropa y complementos. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Un paseo en bici puede ayudarle a relajarse.

Tauro

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

Géminis

Facilidad para acercarse al sexo opuesto. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. El ambiente laboral estará distendido. La vida le ofrece oportunidades maravillosas para su bienestar, aprovéchelas.

Cáncer

Tiene resentimiento por cosas que sucedieron en el pasado. Está en el término medio, ni le sobra ni le falta dinero. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Evite los deportes de riesgo.

Leo

Recupere el romanticismo perdido con su pareja. No se queje de su mal momento económico, porque no es así. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Virgo

Tranquilas las cosas del corazón. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

Libra

Su familia le hará llegar todo su cariño. Posibilidad de recibir buenos dividendos. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. Problemas con sus ojos; acuda al oculista.

Escorpio

Bienestar y felicidad emocional. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. En lo profesional, recibirá halagos interesados. Molestias en alguna articulación anteriormente afectada.

Sagitario

En el amor, no sea tan impulsivo. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Tenga disposición positiva en el trabajo. Su garganta estará sensible a los cambios climatológicos.

Capricornio

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Puede sufrir una conjuntivitis, acuda al oftalmólogo.

Acuario

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Recibirá un dinero de una persona que le quiere mucho. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Los mareos que sufre pueden ser por hacer esfuerzos.

Piscis

Tiene a un familiar un poco abandonado. El exceso de gastos mermará su economía. Las responsabilidades profesionales aumentan. No olvide practicar deporte con más regularidad.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)