Horóscopo diario, 25 de noviembre de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 25 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

En su pareja encontrará comprensión. No derroche sus ahorros. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Tauro

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Puede sufrir algún mareo esporádico, pero pronto pasará.

Géminis

Le costará ceder ante su pareja, con quien ha sido injusto. Sea ahorrativo, pero sin llegar a la tacañería. Intente evitar los enfrentamientos con sus compañeros. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Cáncer

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Económicamente, no se puede quejar. Le harán una oferta de trabajo interesante. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

Leo

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Duerma y descanse más.

Virgo

Hay un refrán que dice: más vale solo que mal acompañado. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Debe ser algo más frío en su trabajo. No se cure a medias los procesos gripales.

Libra

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Satisfacciones de tipo material, su inversión prospera. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

Escorpio

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. Pierda el miedo a las responsabilidades laborales. El aumento de actividad deportiva puede producir lesiones.

Sagitario

Aceptar un compromiso llenará su vida de felicidad. En esta jornada podría llegar un dinero extra. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.

Capricornio

Las aguas del amor volverán a su cauce. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. Importantes y sabrosas oportunidades profesionales. El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo.

Acuario

Aclárese en el terreno amoroso. Línea ascendente en su economía. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

Piscis

Especialmente simpático con parientes y amigos. Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide. Ese malestar en su trabajo será algo pasajero. Se va a encontrar muy saludable.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)