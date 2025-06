Horóscopo diario, 25 de junio de 2025

EL CORREO Martes, 24 de junio 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 25 de junio de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Si no quiere sufrir un desengaño, abra los ojos. En cuestiones financieras, sea más realista y sensato. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Está tenso, procure realizar ejercicios de relajación.

Tauro

Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Cuidado con las inversiones, infórmese bien. Los temas profesionales le van a tener muy motivado. Su salud cuenta con una buena protección de los astros.

Géminis

Quizá está cansado para disfrutar del amor, pasará. Estabilidad es la palabra que define su situación económica. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Cáncer

Día seductor, no habrá quien se resista ante usted. En temas de finanzas, no debe ser tan pesimista. Demuestra su valía y aumenta su prestigio entre sus jefes. No fuerce demasiado la máquina, el organismo se debilita.

Leo

Su empeño por darse a los demás le será muy placentero. Si tiene que efectuar una operación bancaria, hoy es el día. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

Virgo

Tanta vida social le impedirá disfrutar de su pareja. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

Libra

Su relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Escorpio

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Está en su mejor momento laboral, siga así. La expansión mental le ayudará a relajarse.

Sagitario

Los asuntos del corazón serán más que buenos. Prudencia en cuestiones de dinero. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más.

Capricornio

Su naturaleza seductora es su mejor tarjeta de presentación. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. Con su intuición, moverá fichas laborales muy buenas. Apúntese a alguna actividad relajante.

Acuario

Póngase romántico, su pareja lo necesita. La ayuda de un experto resolverá sus lagunas económicas. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. No descuide su revisión anual con el dentista.

Piscis

Nuevo idilio con alguien muy joven. Por fin le conceden el crédito solicitado. Estará a gran altura en su puesto de trabajo. Procure hacer un poco de ejercicio.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)