Horóscopo diario, 24 de noviembre de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 24 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Acostúmbrese al ritmo intenso en su jornada de trabajo. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Tauro

Aproveche su tiempo libre para estar con su pareja. La seguridad económica que busca tardará en llegar. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Evite los excesos en la mesa.

Géminis

Ocasión de hacer un viaje con su pareja. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Cáncer

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Esa tensión constante acabará pasándole factura.

Leo

Proyectos para compartir por completo con su pareja. Programe su economía sin angustias ni agobios. Si tiene más calma, rendirá mejor en su trabajo. La gimnasia o cualquier deporte se va haciendo imprescindible.

Virgo

Su familia necesita más diálogo y apoyo que nunca. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Perspectivas laborales esperanzadoras. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Libra

Cuide a su pareja, no lo olvide. Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Levemente, su salud se verá afectada.

Escorpio

Refúgiese en los brazos de su pareja. Acaban las deudas que le agobian. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. Las molestias orgánicas que le preocupan no serán graves.

Sagitario

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

Capricornio

Dinámica diferente en la relación de pareja. Estudie a fondo esa nueva inversión. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Debe aliviar tensiones musculares.

Acuario

Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación. No gaste en diversiones más de lo que puede. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

Piscis

Una cita a ciegas se puede convertir en algo más. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. No fuerce en exceso su organismo, no es saludable.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)