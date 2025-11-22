Horóscopo diario, 23 de noviembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 23 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Para que el amor le vaya bien, cambie ese carácter. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. Logrará éxito profesional si es diligente. Físicamente bien, pero con altibajos emocionales.

Tauro

Día de intenso romanticismo. Cuidado con las autogratificaciones, sea comedido. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

Géminis

Tómese su tiempo y aclárese. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Visión más positiva de la vida y de sí mismo.

Cáncer

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Aumentan notablemente sus ingresos. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Leo

Su relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. El dinero que necesita llegará fácilmente. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Refuerce su sistema inmunológico.

Virgo

Sabe lo que desea y lo quiere ya, dígaselo a su pareja. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Debe vigilar su sistema circulatorio.

Libra

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Para inversiones y nuevos negocios dé un paso adelante. Mida bien sus palabras en entrevistas de trabajo. Debe huir del estrés y descansar más.

Escorpio

Hoy conocerá a una persona irresistible. Sea generoso con el dinero, pero con cautela. Su trabajo le está resultando francamente agobiante. Un baño caliente por la noche le aliviará del estrés.

Sagitario

Acaparar la atención del ser amado le hará feliz. Una buena amistad le pone tras la pista de un negocio. El trabajo en equipo funcionará positivamente. Nada mejor que dormir para reponer fuerzas.

Capricornio

La relación con su pareja se puede bloquear, cuidado. No abuse de la generosidad de los demás. Medite las ofertas de trabajo. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Acuario

No eche en saco roto el cariño de quien usted sabe. Esperanzas de mejora económica. Exponga sus ideas y obtendrá mejores resultados profesionales. Elimine tensiones practicando algún deporte.

Piscis

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Las posturas que adopta en el trabajo no son buenas.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)