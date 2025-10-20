Horóscopo diario, 21 de octubre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 21 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 21 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Su tesón y constancia serán reconocidos por su jefe. Los astros le ayudarán a dar fin a sus problemas de salud.

Tauro

Concédase tiempo para aclararse con su pareja. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Las dificultades que se presentan en el trabajo le afectarán. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

Géminis

Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Sus ideas laborales van a ser aceptadas y aplaudidas. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.

Cáncer

Decídase si quiere que esa relación funcione. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.

Leo

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Podría ser víctima de un timo, tenga cuidado al invertir. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Huya de los cambios de temperatura.

Virgo

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Está cansado y necesita unos días de relax.

Libra

Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Irá mejorando su estado de salud.

Escorpio

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. No se agobie en el trabajo, está todo resuelto. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

Sagitario

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. Confíe en el criterio de quien le aconseja en sus inversiones. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Propensión a dolores musculares.

Capricornio

Nota que algunas personas le atraen bastante. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Dedíquese a nuevas actividades deportivas.

Acuario

Jornada decisiva para afianzar la relación que le interesa. Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio. Intente conseguir un buen ambiente laboral. Procure adelgazar haciendo deporte.

Piscis

En el amor, puede que hoy haya novedades. Si ha estado ahorrando, es el momento de invertir. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)