Horóscopo diario, 21 de junio de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 21 de junio de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Los seres queridos le regalarán momentos de emotividad. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. La suerte le sonríe en los negocios. Hable con su médico de ese cansancio.

Tauro

Hoy aparecerá alguien que le hará vibrar. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Su presunción molesta a sus compañeros, modérese. Jornada perfecta para empezar a hacer ejercicio.

Géminis

Le van a hacer una declaración de amor. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Vaya al dentista si sigue con molestias en sus encías.

Cáncer

Día excepcional junto a su pareja. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

Leo

Las decepciones van en aumento en su relación, reaccione. Realice los cambios necesarios en el sector económico. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Su aparato circulatorio necesita más cuidados.

Virgo

En lo sentimental no se fíe de las apariencias. No deje que la ambición ciegue la realidad. La fortuna no le sonríe, tenga paciencia con ese ascenso. Preste más atención a su corazón, haga ejercicio.

Libra

Está expectante con esa persona nueva. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Confíe en el logro de sus metas laborales. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

Escorpio

Los celos rondan su mente y no le dejan razonar. Momento excelente para invertir en arte. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

Sagitario

Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. No piense tanto en el dinero y disfrútelo. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Se encuentra bien y con un humor contagioso.

Capricornio

En el amor, no sea tan impulsivo. Proteja sus intereses económicos. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. El estrés y la agresividad son malos para el estómago.

Acuario

Puede llegar, de forma inesperada, el amor definitivo. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Algún dolorcillo de cabeza le molestará durante el día.

Piscis

Facilidad para acercarse al sexo opuesto. Buena suerte con sus inversiones. No vaya de un trabajo a otro con indecisión. Oportunidad para empezar actividades relajantes.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)