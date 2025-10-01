El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Horóscopo diario, 2 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del 2 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 2 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Conseguirá lo que se proponga entre sus amigos. Jornada de gastos incontrolados. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Cuide su hígado alimentándose bien.

Tauro

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Ocasión propicia para ganar dinero. Trabajará de modo más gratificante y responsable. Se encuentra bien y con un humor contagioso.

Géminis

El amor le ayuda a encontrar la paz interior. Buen momento económico. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Lleno de energía y vitalidad, continúe así.

Cáncer

Los roces con su pareja se apaciguarán. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo. Coopere con sus compañeros de trabajo. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

Leo

Llamará a un antiguo amor. No arriesgue en inversiones dudosas. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. Preste más atención a su circulación sanguínea.

Virgo

Encuentro con personas que hace mucho tiempo que no ve. Económicamente, está bien ser sensato, pero sin pasarse. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer.

Libra

Si es soltero, preferirá la compañía de sus amigos. Se están revalorizando sus inversiones. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Molestias en las piernas, nada importante.

Escorpio

Su pareja y sus amigos alabarán sus buenas cualidades. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Si está algo nervioso haga un poco de deporte.

Sagitario

En esta jornada aparecerá alguien que le hará vibrar. Excelentes resultados económicos. Cerrará negociaciones con éxito. La Luna le ayudará a ver la vida de una forma más serena.

Capricornio

Ocasión poco propicia para encuentros amorosos. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Su cuerpo alcanzará un equilibrio sorprendente.

Acuario

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. Grandes cambios en el terreno profesional. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

Piscis

Su pareja y usted sentirán la necesidad de un cambio. Escuche los consejos de los demás en cuanto a sus ahorros. Por fin consigue ese turno que tanto deseaba. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente.

CONSULTA TU HORÓSCOPO

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

