Horóscopo diario, 18 de agosto de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 18 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 18 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. Interesantes relaciones con personas poderosas. Laboralmente las cosas pueden complicarse. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Tauro

La actitud de su pareja puede crearle sensación de soledad. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Géminis

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Posibles ganancias a través de sus familiares. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Si sigue con esa molestia, vaya al médico..

Cáncer

Noche romántica con su pareja. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Hoy tendrá un buen día, gracias a sus compañeros. Si practica algún deporte, caliente antes de empezar.

Leo

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. No se deje llevar por sus instintos consumistas. Profesionalmente le irá mejor de lo que piensa. Si es fumador, es un buen momento para dejar de serlo.

Virgo

Quien le está rondando, al final le conquistará. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

Libra

La compañía de la persona que le gusta le hace sentir bien. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Escorpio

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Laboralmente, día muy movido. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

Sagitario

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Es un buen día para hacer grandes compras. Cautela en el plano laboral, aléjese de propuestas poco fiables. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Capricornio

Centre todas sus atenciones en su pareja y su familia. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que merece. Convendría que se hiciera una analítica completa.

Acuario

Nuevas personas se interesarán por usted. Buen momento en la cuenta corriente. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. A su espalda no le conviene cargar peso.

Piscis

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Es totalmente necesario el trabajo en equipo. El masaje hará que descargue toda la tensión acumulada.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)