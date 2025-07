Horóscopo diario, 16 de julio de 2025

EL CORREO Lunes, 14 de julio 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 16 de julio de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Va a tener muchos gastos pero su economía no sufrirá. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

Tauro

Su pareja está esperando una caricia, no sea tan arisco. Jornada de importantes beneficios económicos. Potencie el trabajo en equipo. Los cambios térmicos pueden afectar a su garganta.

Géminis

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad.

Cáncer

Dedíquese a ayudar a los demás; eso le hará sentirse bien. Haga frente a los problemas económicos. Tenga más paciencia con las premuras de sus jefes. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

Leo

Dé rienda suelta a sus emociones sin miedo a ahogarse. Ahorre un poco más, así se sentirá seguro en el futuro. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Física y mentalmente va a notar pocas energías.

Virgo

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Buen momento económico para independizarse. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Libra

Sea más solícito con su pareja, le beneficiará. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. Si está en paro, los astros le ayudarán a encontrar trabajo. Preste más atención a su dieta.

Escorpio

El amor le sonríe, déjese querer. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. En el trabajo, tendrá tendencia a imponerse elevadas cimas. Le conviene un chequeo para quedarse tranquilo.

Sagitario

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. Valore las oportunidades profesionales y decida. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

Capricornio

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Las preocupaciones económicas quedan atrás. Láncese en pos de nuevas aventuras profesionales. Respecto a la salud, cuide sus pies.

Acuario

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Programe su economía sin angustias ni agobios. Si no es sistemático en su trabajo, el caos irá ganando terreno. No se preocupe por su salud, es muy buena.

Piscis

Magnífico momento para el amor. Día para resolver asuntos financieros delicados. Oportunidad de progreso profesional. Vigile su presión arterial.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)