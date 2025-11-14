Horóscopo diario, 15 de noviembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 15 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 15 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Explique a su pareja qué es lo que le ocurre. Realice esa inversión tanto tiempo aplazada. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. Sus nervios pueden afectar a su estado físico, contrólese.

Tauro

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Es un buen momento para hacer inversiones. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Confíe en los remedios caseros para aliviar sus molestias.

Géminis

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. La situación económica mejora. Momento idóneo para emprender nuevos negocios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Cáncer

Llegan las relaciones profundas que necesita. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Procure ser más simpático con los compañeros. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.

Leo

La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Tendrá noticias de su última entrevista de trabajo. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

Virgo

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Por fin decide completar su formación profesional. Todo muy bien excepto sus pies, necesitan cuidados.

Libra

Su corazón está predispuesto a aceptar un flechazo certero. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. No se precipite ante esas ofertas laborales. Póngase las pilas y muévase, abandone ese sedentarismo insano.

Escorpio

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Buen momento para invertir algún dinero en bolsa. Le vendría bien independizarse laboralmente. Intente controlar los ataques de ansiedad.

Sagitario

Su corazón está congelado, pero le llegará el calor. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Los astros le aportan energía para conseguir sus metas laborales. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Capricornio

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

Acuario

Olvídese del reloj y vivirá buenos momentos con sus amigos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. El paseo diario le vendrá muy bien a sus piernas.

Piscis

Tiene mucho protagonismo en su entorno social. No realice inversiones sin la ayuda de un profesional. Personas influyentes en el trabajo le tomarán en cuenta. Ahora puede desechar el hábito, poco saludable, del tabaco.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)