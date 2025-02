Horóscopo diario, 14 de febrero de 2025

EL CORREO Jueves, 13 de febrero 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 14 de febrero de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Ocasión de hacer un viaje con su pareja. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. En el ámbito laboral, obtendrá resultados muy positivos. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

Tauro

Cuide un poco más sus relaciones sentimentales. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

Géminis

Es posible que se sienta solo, aunque no lo esté. No confíe en la llegada de ingresos extras. Tendrá dudas sobre la eficacia de su trabajo. A su espalda no le conviene cargar peso.

Cáncer

Estará preocupado sentimentalmente; expóngalo. Oportunidad de conseguir un interés bastante alto. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Debería caminar más.

Leo

Ábrase a nuevas formas de conocer gente. Podrá acceder a un préstamo que necesita. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. El contacto con la naturaleza aliviará su estrés.

Virgo

La constancia en el amor puede dar sus frutos. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Necesita tiempo para usted.

Libra

No sea tan duro, su pareja es humana. Los astros le sonríen en el terreno económico. Presente ese estudio de mercado, es el momento. Procure hacer ejercicio, pero no violento.

Escorpio

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Se prevé un asunto profesional muy interesante. Hoy es un buen día para apuntarse a un gimnasio.

Sagitario

Si tiene pareja, no fomente los celos. Evite contraer nuevas deudas. Las relaciones con los compañeros no plantean problemas. Hoy será un día intenso, así que intente controlar sus nervios.

Capricornio

Si tiene pareja, le ayudará a llevar mejor los temas profesionales. Conocerá a alguien que en un futuro hará que aumenten sus ingresos. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.

Acuario

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. Sea más cauto y prudente con el dinero. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. Abusar del ejercicio físico no es recomendable.

Piscis

Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja. Llegan buenas noticias de su banco. En cuestiones laborales, recibirá una ayuda inesperada. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)