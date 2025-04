Horóscopo diario, 14 de abril de 2025

EL CORREO Domingo, 13 de abril 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 14 de abril de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Evite esas confusiones que luego lamenta el bolsillo. Tenga sentido práctico y organícese mejor en el trabajo. Podría dolerle la espalda debido a una mala postura.

Tauro

Notará que cada día está más enamorado de su pareja. Es muy probable que un amigo le pida dinero. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Géminis

Las relaciones con la pareja marchan bien. Buen momento para invertir algún dinero en bolsa. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

Cáncer

Especialmente simpático con parientes y amigos. Si le proponen jugar a la lotería, no diga que no. Continúa en buena racha de creatividad laboral. Buen momento para poder dejar un mal hábito.

Leo

Su situación sentimental es motivo de envidias. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Tendrá nuevas tareas laborales. Problemas con la tensión arterial, vaya al médico.

Virgo

Atienda a los parientes, le necesitan. No compre más de lo que puede consumir. Está en el momento de mayor madurez profesional. Buen humor y plena forma física.

Libra

Su pareja le hará sentir que es la persona de sus sueños. Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados. Tendrá que afrontar ciertos retos profesionales. Despeje su mente moviendo el cuerpo.

Escorpio

Hoy es el día de hacer algo especial con su pareja. Solucione sus problemas económicos. En el trabajo, no todo son conjuras contra usted. La moderación es una medicina.

Sagitario

Echará de menos a personas que no están cerca de usted. El extra económico con el que contaba no llega. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

Capricornio

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. Rompa con la rutina y salga a divertirse.

Acuario

Saber que gusta a alguien es tentador, valore su situación actual. Si quiere ahorrar, las marcas blancas son una buena opción. Un cambio profesional resultará muy positivo a largo plazo. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Piscis

Un ataque de celos puede surgir en su relación. En el aspecto económico, sin problemas. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)