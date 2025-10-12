Horóscopo diario, 13 de octubre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 13 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 13 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Tauro

Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo. Económicamente, sigue en racha. En el trabajo, no tendrá problemas. Puede que esté incubando un virus.

Géminis

Buena racha en el plano amoroso. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.

Cáncer

Gracias a un familiar, hará las paces con un amigo. Asuma gastos en función de sus ingresos. Buenas noticias profesionales. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Leo

Influencias que no crean un clima afectivo reconfortante. No se deje utilizar por un sablista cercano. Su profesionalidad le hará salir airoso de los problemas. Haga las comidas ligeras y procure caminar.

Virgo

Especialmente simpático con parientes y amigos. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. Fuerte física y mentalmente.

Libra

Intente terminar con esa relación negativa. Aumentan notablemente sus ingresos. Está muy bien considerado en su empresa. A base de ejercicios, su salud mejora.

Escorpio

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Revise los pagos mensuales. No desaproveche las nuevas ofertas profesionales. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

Sagitario

Unión total con sus familiares. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Verá con más claridad los asuntos profesionales. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.

Capricornio

Una persona de su entorno está muy pendiente de sus actos. Antes de pedir dinero prestado, piense si lo puede devolver. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Dolor en las piernas.

Acuario

El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Piscis

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica. Anote en su agenda la revisión de la vista.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)