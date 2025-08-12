Horóscopo diario, 13 de agosto de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 13 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Enhorabuena, su relación de pareja está en plena forma. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.

Tauro

Las decisiones que tome en el amor serán muy positivas. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. No se precipite con las ofertas de trabajo. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

Géminis

Jornada de cambios en el seno familiar, son para bien. Valore si prefiere enfrentarse a un amigo o perder dinero. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Cáncer

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. Está pendiente de una transacción económica. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Preste más atención a su dieta.

Leo

Jornada de placer compartido con su pareja. Buen día para resolver sus problemas económicos. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.

Virgo

Magnífico día en compañía de su pareja. Saca buen provecho de las inversiones. Puede alterarse su buena marcha en el trabajo. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.

Libra

En el amor, todo marcha perfectamente. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Excelente racha profesional la que está viviendo. La tristeza puede influir en su estado físico.

Escorpio

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. Para evitar problemas, controle los gastos. Ponga al día su trabajo o le desbordará. Quizás se vea aquejado de gastritis.

Sagitario

Quede con los amigos que no ve desde hace tiempo. Económicamente, aproveche el buen momento. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Vigile esas dolencias que sufre.

Capricornio

Anímese para que los problemas sentimentales no crezcan. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sometido a muchas tensiones, salga a divertirse.

Acuario

Encuentro fascinante con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Visite al especialista para vigilar esas molestias.

Piscis

Refúgiese en su familia y sus amigos. Se jugará mucho en una operación financiera. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)