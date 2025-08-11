Horóscopo diario, 12 de agosto de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 12 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Lunes, 11 de agosto 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 12 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Salga de la rutina y celebre cualquier cosa con su pareja. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Tauro

Jornada sentimentalmente inestable. Debe ser más cuidadoso con su economía. La ambición laboral está bien pero en su justa medida. Un baño caliente por la noche le aliviará del estrés.

Géminis

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Analice los riesgos de ese nuevo negocio. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

Cáncer

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. No se olvide de las revisiones del dentista.

Leo

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Valore bien esa oferta económica que le van a hacer. Ocasión para demostrar su talento en el trabajo. En cuanto a su salud, todo normal.

Virgo

Día de inestabilidad sentimental. Debe administrar bien su dinero si quiere comprar una casa. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. La columna le molestará como consecuencia del estrés.

Libra

Mantenga los sentimientos congelados para no sufrir mucho. Los astros favorecen la posibilidad de generar dinero. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Escorpio

No malogre su relación por una aventura fortuita. Las inversiones le serán beneficiosas. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

Sagitario

Exigente y algo irascible con sus amigos. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Buen momento para reducir el consumo de alcohol y tabaco.

Capricornio

Buen día para comenzar una nueva amistad. Es la hora de pagar las deudas, si las tiene. Tendrá que afrontar ciertos retos profesionales. Excelentes condiciones físicas y mentales.

Acuario

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Los dolores que le aquejan pasarán pronto.

Piscis

Envíe flores a esa persona tan especial. No despilfarre el dinero en caprichos. Le ofrecerán un ascenso. Mucho cuidado si no quiere padecer una crisis nerviosa.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)