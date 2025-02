Horóscopo diario, 10 de febrero de 2025

EL CORREO Domingo, 9 de febrero 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 10 de febrero de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Tauro

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Coopere con sus compañeros de trabajo. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

Géminis

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Vigile las molestias musculares.

Cáncer

Riesgo de discutir con un amigo. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. Tómese en serio los momentos de descanso y de sueño.

Leo

Su familia quiere que se sienta a gusto en su compañía. Mejora su economía y también la de sus socios. Buen día para enviar el currículum. Se sentirá fuerte físicamente.

Virgo

Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Llegan molestias intestinales de poca importancia.

Libra

Sentimentalmente, va a reinar la paz en su vida. Se presentan gastos relacionados con la casa. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Malestar articular sin importancia.

Escorpio

Encauzará su situación emocional. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Podría tener problemas con sus subordinados. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

Sagitario

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

Capricornio

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Por fin encuentra la seguridad económica que tanto desea. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Acuario

Valorará la compañía de sus amigos. Proteja sus intereses económicos. Evite cualquier enfrentamiento en el trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Piscis

Deslumbrará a un ser querido con su personalidad. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Ingénieselas para comenzar una vida sana.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)