Horóscopo diario, 10 de diciembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 10 de diciembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Restablezca su economía intentando cobrar lo que le deben. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Tauro

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Día óptimo en el aspecto económico. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

Géminis

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Tendrá noticias que darán un giro positivo a su empleo. Alterne los ejercicios, sus músculos se lo agradecerán.

Cáncer

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Replantéese su comportamiento en el trabajo. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

Leo

Los seres queridos le regalarán momentos de emotividad. Controle sus impulsos consumistas. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Al menos duerma ocho horas diarias.

Virgo

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Sea prudente con los gastos. Los avances tecnológicos le ayudan en su negocio. Jornada tranquila física y mentalmente.

Libra

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Buen momento para comprar, vender o invertir. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Su salud cuenta con una buena protección de los astros.

Escorpio

Los compromisos serios suelen causarle miedo, láncese. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Oferta laboral muy interesante. Pruebe con las técnicas de relajación orientales.

Sagitario

Exigente y algo irascible con sus amigos. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. Le harán una suculenta oferta de trabajo que se pensará. Se sentirá fuerte físicamente.

Capricornio

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento. Está algo estresado con el trabajo, cálmese. Leves molestias de vejiga o riñones.

Acuario

Encuentro romántico muy satisfactorio. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Es el momento para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

Piscis

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Las cuestiones de dinero le tienen bastante contento. No permita que se le acumulen las tareas. Una cura de sueño mejoraría su estado físico.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)