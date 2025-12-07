Horóscopo diario, 8 de diciembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 8 de diciembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 8 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Mayor estabilidad en los sentimientos. Se produce el ingreso de una cantidad que no esperaba. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Período de completo equilibrio psicofísico.

Tauro

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Modere sus gastos y ahorre. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Géminis

Déjese llevar por sus verdaderas emociones. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

Cáncer

La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Duerme muy poco, intente solucionarlo.

Leo

Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos. Día de éxitos económicos. Las ofertas de trabajo le obligarán a cambiar de ciudad. Su salud es buena, pero un amigo necesitará sus cuidados.

Virgo

Magnetismo para seducir y ser seducido. Puede producirse un desequilibrio entre gastos e ingresos. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Los consejos de los demás no siempre son saludables.

Libra

Está complaciente al máximo. Pendiente de una transacción económica. Sabe cómo mantener su posición laboral. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Escorpio

Su relación de pareja está llegando a la perfección. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. En el terreno laboral, conseguirá lo que se propone. Jornada excelente para empezar a poner a punto su belleza.

Sagitario

Si le sigue interesando, busque la armonía con su pareja. No es momento de derrochar. Aproveche las prácticas para un futuro trabajo. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

Capricornio

Día delicado para usted, iniciará una relación amorosa. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Fuerte física y mentalmente.

Acuario

El contacto con sus amigos será fundamental. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Se encuentra agotado, descanse más.

Piscis

Gracias a sus encantos, hoy triunfará. Recibirá un dinero de una persona que le quiere mucho. Si está en paro encontrará una oferta interesante. Pequeños trastornos intestinales.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)