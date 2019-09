Horóscopo de hoy 21 de septiembre 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Sábado, 21 septiembre 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 21 de septiembre de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Ocasión propicia para ganar dinero. Su popularidad aumenta en el terreno profesional. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Tauro

Todo es magia y romanticismo. El dinero le va a tener algo pensativo. La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. Piense en dejar de fumar, es el momento.

Géminis

Querrá compartir más tiempo con su familia. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Le amenaza un malestar de carácter leve.

Cáncer

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Evite los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista.

Leo

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Medite ese cambio de banco. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Tendencia a somatizar los problemas, procure serenarse.

Virgo

Durante una fiesta alguien le puede dejar sin respiración. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Varias entrevistas laborales le tendrán ocupado. No fuerce en exceso su organismo, no es saludable.

Libra

Será feliz con su pareja si le da una oportunidad. En su economía, hay golpes de suerte. Intentarán poner freno a sus ideas sobre el trabajo. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

Escorpio

Día bastante gratificante en el terreno afectivo. Ponga orden en sus cuentas bancarias. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

Sagitario

Le conviene expresar sus emociones. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Lo que ocurra hoy, puede acabar con sus nervios.

Capricornio

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. Sus ingresos aumentan considerablemente. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. Las partes más débiles de su organismo serán las piernas.

Acuario

Puede que su pareja le proponga matrimonio. Buen momento para invertir en bolsa. Esté receptivo en su trabajo y aprenderá más. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.

Piscis

Estará predispuesto a ser más cariñoso con su pareja. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Coma más; una cosa es ponerse a dieta, y otra dejar de comer.